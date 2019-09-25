慘！高逾5米硬闖限4.6米隧道 「卡車」恐賠數百萬

2019-09-25 15:48

［記者黃美珠／竹北報導］強摘的果子不甜，強闖的路難行！

52歲劉姓曳引車司機今天凌晨約2點載運水泥儲存槽北上，因車身總高超過5公尺，卻要強闖限高4.6公尺的鳳鼻隧道，甚至不惜「閃」過隧道口的限高架。

但他不僅「突圍」不成車子反而被「卡」住，後續還將面臨數千元罰單，以及可能高達數百萬的損害賠償，成了「欲速則不達」的血淋淋教訓。

公路總局西濱北區臨時工程處第2工務段段長吳明旭直言，劉男硬闖撞壞了鳳鼻隧道「天花板」上最關鍵、送電進入機房的橫向纜線架，裡面有很多纜線，數量一時難以估算外，各纜線受損程度如何也還需檢測評估。粗步研判可能有好幾百萬的損失，萬一纜線因受損嚴重需要抽換的話，損失上千萬元也有可能。目前詳細狀況正交由承包商評估中，後續由包商向肇事者求償。

吳明旭說，為免再發生，他們近期將在蓮花路路口新設1個限高架阻攔超高車進入隧道，未來還會協調規劃讓蓮花、西濱路口禁止右轉。並於現場增設限高牌面，限高架上加裝鍊條警示等。

竹北警分局表示，這起「卡車」意外為時1個半小時才排除，所幸時值深夜，且現場還有外側車道可通，所以並未造成交通阻礙。

警方表示，劉男從高雄開車北上，行經鳳鼻隧道前方就先看到了前述限高架，但卻選擇視而不見。為了闖越，不惜先在快速公路上停頓、倒車再往右轉，一進入右側的蓮花路口後隨即再左轉迴入西濱，等於是閃過前述限高架後就逕自再往右轉入隧道。只是車子一開進鳳鼻隧道，隨即就在86公尺處卡住。

警方和西濱北二工務段人員獲報到場處理時，大家一度試圖用輪胎洩壓方式，想幫劉男的車減高，但無濟於事，只好改用人工拆掉隧道「天花板」上卡住劉男車輛的部份纜線架，才終可倒車脫困。

警方丈量發現劉男的曳引車載運貨物總高度為5.03公尺，超高至少1公尺，將依規告開罰劉男至少3000元。

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