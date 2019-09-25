暴力宗教團體藏身國姓山區 警方訪查也吃閉門羹

2019-09-25 14:28

〔記者佟振國／南投報導〕刑事局中部打擊犯罪中心今天查獲「中華白陽四貴靈寶聖道會」涉及暴力犯罪，其中1個據點就藏身在南投縣國姓鄉長豐村的僻靜山區，該處道場平時的紅色鐵門深鎖，行事相當神秘，不僅一般人難以進入，警方巡邏訪查也吃閉門羹，檢警這次則是掌握相關暴力凌虐信徒的事證，順利攻堅破門，帶回道場主持人、工作人員及信徒等多人，進一步偵辦。

據了解，該宗教團體涉嫌毆打、凌虐信徒，卻稱是為信徒「驅魔」，曾發生女信徒因此被活活打死的恐怖案例，至於位處國姓鄉長豐村東一巷偏僻山區的道場，大約是在2年前設立。

據當地村民表示，該道場平時紅色大門深鎖，出入人員也鮮少與人互動，行事十分低調神秘，連平時員警巡邏訪查，道場也相應不理，居民只能隱約知道是在修行的場所，裡面的人在舉行什麼儀式，完全不清楚，但會弄出人命實在太誇張了。

據了解，先前也有民眾前來尋找在道場內修行的親友，希望把人帶走，免再遭受暴力毆打凌虐，但不得其門而入，而向檢警陳情，才揭發這起恐怖的宗教暴力犯罪。

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