快崩潰！一天一罰 他違停連接12張罰單

2019-09-25 06:35

〔記者楊政郡／台中報導〕劉某自小客車今年5月違停在市大里區永隆七街與101巷口紅實線處，5日至28日被民眾檢舉12次違停，總計被處罰7200元，劉某坦承違停，但不服怎可幾乎一天一張罰單，如違法也應通知讓他挪車，對他很不公平。法官從罰單中去找瑕疵，憲法604號解釋交通違規2小時就可連續處罰，且檢舉必須在7日內完成，這12張民眾檢舉照片都6日內就確認，且在1個月後陸續寄給劉某裁決通知，程序沒瑕疵，判決劉某還是要繳。

台中地院行政法庭判決書指出，劉某自小客車在今年5月5日、5月6日、5月7日、5月8日、5月9日、5月10日、5月14日、5月15日、5月17日、5月20日、5月25日、5月28日，停放於中市大里區永隆七街與101巷口（即永隆路廣停六停車場旁）紅實線處，違規停車，被民眾拍照檢舉，台中裁決所6月間陸續開出罰單，6張300元，6張900罰款，合計7200元。

劉某不服他說他並不知有被檢舉，才未即時移走車輛，導致一罪數罰，民眾檢舉他沒意見，但警察是人民保姆，也要來跟他說一下，讓他移車，而不是幾乎一天一張開罰，他荷包大失血很冤枉。

法官參酌司法院釋字第604號解釋，容許以每間隔2小時連續舉發方式，因多次違規停車行為而為多次舉發處罰，未逾越必要程度，不違反一行為不二罰原則。所以即使一天一張也沒有問題。且從舉發照片來看，其實有幾天劉某是開走再回來違停。

另法官發現道路交通管理處罰條例第7條之1規定，民眾檢舉違規行為，如已過7天也不舉發，法官每張罰單的行為日、告發日都拿來比對，發現民眾拍照都是第6天就寄到機關檢舉，機關確認資料無誤後，也在6月3日至6月21日陸續寄出裁決通知單給當事人，找不到任何程序上瑕疵，劉某還是要乖乖去繳。

法官認為，警方沒有義務先去告知當事人，民眾知道自己違規，就應隨時警惕糾正回來，而不是等警察告知、或被告發才要動，自己要為違規行為負責。

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