「水蛭型」女噓寒問暖施詐 警識破保住老翁養老金

2019-09-24 22:58

〔記者王俊忠／台南報導〕台南1名張姓老翁從2018年11月起就接到1名不明女子常打電話來噓寒問暖，有時高達1天2、3次，後來老翁收該女子為「乾姪女」。殊不知老翁識人不清、遇上近期流行的「水蛭型女孩」，「乾姪女」謊稱要幫老翁繳費，老翁到郵局臨櫃提領現金，行員察覺有異、即報請市警三分局海南派出所員警處理，員警把老翁帶回所循循勸導下，終於保住73萬元血汗錢。

據了解，張姓老翁年近7旬，單身膝下無子，今年9月23日收到「乾姪女」告知其有老人年金通知書，須辦理相關手續及繳73萬元相關費用。老翁不疑有他、當天下午到安南區海佃路郵局提款，李姓女行員與薛姓男行員察覺有異，隨即通報海南派出所員警前往處理。

海南所副所長翁國洲與警員李育成到場後發現此案有蹊蹺，就帶老翁返所深入瞭解，終於查出老翁與這名「乾姪女」的關係。老翁原先不相信被騙、稱自己領錢要買傢俱，但又說不出要到那裡買傢俱，直到所內電視正巧播放台中1件相同詐騙案，警方即要老翁看電視新聞，老翁看完後沉思片刻後默認自己遭到詐騙，保住73元萬養老金。

這名自稱姓陳的「乾姪女」，每天靠著熱情噓寒問暖、專門哄騙單身老翁，為達詐騙手段十分用心，1天問候2至3次，比家人還窩心，且聲音十分甜膩親切，但其一心想吸乾老翁的養老金，是當下最流行的「水蛭型女孩」，幸法網恢恢、疏而不漏，終被警方識破其伎倆。

警方提醒民眾，詐騙手法常推陳出新、千奇百怪，務必小心判斷不要誤信誇大騙術，如發現可疑情事，請立刻撥打電話110報警或165反詐騙專線，希望全民一起加入打撃犯罪，共同協助維護治安及防制詐騙。

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