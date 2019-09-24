不手軟！台南查緝隊一口氣逮5失聯移工 將遣返越南

2019-09-24 10:48

〔記者王俊忠／台南報導〕海巡署偵防分署台南查緝隊近期獲報有多名失聯移工透過管道聚集在台南地區非法打工，連日清查掌握情資，近日清晨會同第11岸巡隊、南市警善化分局突襲永康區1處社區，在1輛貨車上查獲正要前往工作的陳姓等5名越南失聯移工，訊後依違反就業服務法移由南市專勤隊收容，後續依法遣返越南。

海巡署台南查緝隊清查發現，5名移工身上均帶有越南當地才有的香菸，查緝人員覺得蹊蹺，因為這些品牌香菸均無合法進口到台灣，除非是透過走私管道進來。詢問5人香菸來源均三緘其口、避重就輕，不願交代來源。

這些失聯移工的舉止引起查緝人員警覺心，懷疑這些移工幕後是否另有1個走私集團操控？查緝隊目前循線追查菸品來源、透過相關管道詳細清查來台工作狀況？平日均與何人接觸、時常出入的場所？防止擾亂社會治安。

台南查緝隊據勞動部統計指出，至今年4月底外籍移工在台人數達70.6萬人，其中越南籍移工有22.1萬人，占所有移工的31.4％；而失聯移工也從10多年前的1萬多人暴增到現在4.7萬多人。

警政署資料也顯示，2012年至2018年期間，平均每年查獲刑案犯罪人數為24萬2857人，當中外籍移工平均每年犯罪人數為1490人，佔0.61％，犯罪態樣以竊盜、公共危險及毒品居多，顯示這些非法移工流竄全台，不但搶食國人就業機會，賺取超額利益不必繳稅、甚至參與犯罪組織，已造成國安危機並讓我國付出巨額社會成本。

海巡署會持續打擊犯罪，同時呼籲民眾如有發現可疑或不法情事，請即向海巡署「118」免費報案電話檢舉，共同維護社會治安、打擊犯罪。

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