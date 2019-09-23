「一炮換一泡」毒蟲四處約炮瞎扯：正妹女友是基督徒....

2019-09-23 23:48

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名年輕毒蟲透過通訊軟體四處「約炮」，有時參加友人轟趴也順便以「一炮換一泡」方式與女生發生性關係，日前被警方查獲毒品得知上情時，警方見前來探視的女友長得非常標緻，忍不住問他原委，他竟說，因女友是虔誠基督徒，堅決反對婚前性行為，才會到處「偷吃」；員警聞言怒斥「聽你在瞎扯」。

台中市警方日前在摩鐵查獲一起毒轟趴案，帶回多名毒蟲並起出毒咖啡包，進一步透過手機溯源清查上游藥頭時，意外在其中一名20出頭歲的陳姓毒蟲手機內，發現他與多名女生互動頻繁的紀錄，由於雙方對話中還談及毒品等話題，警方懷疑他涉嫌毒品交易追查。

陳男向警方說，這些女生都是透過網路聊天室或是通訊軟體認識，有時參加友人轟趴時也會與在場女生互留連絡方式，但並非進行毒品交易，而是以「一炮換一泡」方式與女生發生性關係，雙方一起拉K或飲下咖啡包後歡愛，單純使用毒品助興的一夜情而已。

偵訊過程中陳男的女友也趕來關心，警方見其女友長相及身材姣好忍不住問他，都有這麼漂亮的女友為何要四處約炮？沒想到陳男私下竟語出驚人說，與女友交往多年屢次想突破防線，但因女友是虔誠的基督徒，嚴守婚前不能有發生關係的性行為，他實在受不了才會到處「偷吃」。

警方聽聞後則怒斥「聽你在瞎扯」，訊後全案依毒品罪嫌送辦；一名林姓基督教徒則說，聖經的確有嚴禁男女在婚前發生性行為的守貞教育或教義，但既然這麼愛女友，忍一下不行嗎，況且前面的等待換來後面美好的結果，不值得嗎，該名男生的說法明顯是為自己的行為找合理化的藉口，並不可取。

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