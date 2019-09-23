孕婦騎車突劇痛下體流血 警車鳴笛火速送醫

2019-09-23 22:10

〔記者張聰秋／彰化報導〕辛苦了！彰化警分局民生路派出所巡佐邱重興日前服值班勤務，有名孕婦下了機車，表情痛苦走進派出所請求警方協助，她向警方表示，騎車採買商品，騎到半路突然覺得肚子劇痛 ，還下體流血，邱警見孕婦表情痛苦，情況緊急，立即調度警力，火速開警車將孕婦送到醫院救治，保住孕婦和胎兒的平安。

巡佐兼副所長邱基祥、輪休警員杜尚學見狀不妙，擔心孕婦和胎兒安全，二話不說，立即開出巡邏警車，協助載送孕婦至醫院就醫，途中一路鳴笛示警，警車變成救護車，沿途替孕婦打氣，一再叮嚀對方不要緊張、要放輕鬆，火速將孕婦送至彰化秀傳紀念醫院救治。

員警不僅用警車開道，還沿途替孕婦加油打氣，一再叮嚀孕婦不要緊張、要放輕鬆，到達醫院後陪同孕婦就醫，直到孕婦家人前來醫院照料，等孕婦情況穩定，才結束任務返回派出所。

暖警送孕婦就醫，消息貼上警分局臉書，獲得1000多人按讚，網友不但誇讚還打了100分「讚讚讚」，更說社會上有這麼好的警察人民有福了，「好棒的大人」、「辛苦了」、「感恩有您們這麼優秀的警察大人」，網友誇讚聲連連，讚許警員愛民如己，提高警察正面形象，

倒是也有網友留言誇讚好棒棒，也寫下「但是轉達119會不會比較好，還是警察想全員EMT2」更有貼心網友叮嚀員警自己也要注意身體，休息是為了走更長遠的路。

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