惡劣！亂丟塑膠墊還燒焚製造空污 警逮父子2嫌送辦

2019-09-23 19:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新埔鎮汶水坑段山區遭人傾倒防水毯及塑膠地墊等事業廢棄物，還放火焚燒，造成濃煙密布、空氣污染；警察局刑大獲報後啟動「檢警環聯盟機制」，現勘後追查發現2輛自用小貨車涉嫌重大，日前將桃園市涉案的曾姓父子2人依違反廢棄物清理法移送新竹地檢署偵辦，並將要求限期清除、恢復原狀。

縣刑大表示，曾姓父子2人經通知到案說明，辯稱傾倒廢棄物是要鋪路用，並不知道何人放火焚燒。

警察局表示，廢棄物傾倒案危害國土及環境甚鉅，因此警局與地檢署、環保局建立聯繫窗口—檢警環結盟，遇有該案件立即請轄區派出所員警前往確認，並通報分局偵查隊、地檢署、環保局、清潔隊等單位，跨單位現場會勘並蒐集證據，並督促派出所加強盤查可疑人車，如經查獲則依法嚴辦，以遏止非法及污染情事發生，共同打擊環保犯罪。

警察局呼籲，民眾如發現可疑貨車裝載廢棄物進入偏僻山區，應立即撥打110報案以防遭偷倒廢棄物，避免環境遭受污染。

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