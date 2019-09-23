石木欽送監院審查 司改會︰全面清查涉案人員 毋枉毋縱

2019-09-23 15:50

〔記者溫于德／台北報導〕前公懲會委員長石木欽被控涉及與涉訟友人、佳和集團董事長翁茂鍾交往頻繁、不當提供法律意見、財產申報不實，遭移送監察院審查。司改會今公開呼籲，司法改革必須從確保法官的廉正做起，司改會呼籲監察院全面清查涉案的司法人員，毋枉毋縱，挽救人民對司法的信任。

司改會指出，石木欽涉及接受友人飲宴招待、提供法律意見、買賣友人公司股票且未依法申報等事件，已經嚴重傷害人民對司法的信任，如今解決之道，就是監察院必須詳加調查，除私人交友投資等行為外，是否涉及案件不當關說，亦應一併查明，還原事件真相，如有違法失職情事，再移送職務法庭審理，透過監察權的行使，重建人民對於司法的信任。

另針對石木欽在本月17日發表「當法官不能沒有人性」聲明，主張：「本人相信所有司法官都會有類似生活經驗，當你成為司法官之後，親友出事涉訟，第一個想到的人，就是在當司法官的你。…本人只是不想當法官當到沒有人性，遇到涉訟的親友，即避之而唯恐不及。」

司改會認為，石木欽將親屬與朋友混為一談，不但違反「法官倫理規範」相關規定，還會讓人民誤會法官可以私下向朋友提供法律協助；石木欽沒有反省道歉，還誤導社會大眾，是對司法信任的二次傷害，監察院也有必要調查究責。

司改會也說，根據媒體報導，尚有10餘位法官曾與石木欽的友人飲宴球敘，承辦該友人案件的法官、檢察官也被疑受不當接觸或關說。監察院應該全面清查涉案的司法人員，毋枉毋縱，還無辜者清白，究不法者罪責。

司改會最後說，今年3月桃園地檢署檢察長彭坤業涉及不當關說案，已經嚴重傷害公眾對司法信任，法務部檢察官人審會4月12日將全案移送監察院後，監察院至今尚未公布調查結果，還沒有回答社會大眾對司法的質疑，如今又發生石木欽案，對司法信任的傷害更大於彭案。

一連串發生的司法風紀案件，幾乎將過去幾年司法改革喚回的人民信任摧毀殆盡，也提醒台灣社會，司法改革必須從確保司法的廉正做起，否則再多的制度修改，也無法挽救人民對司法的信任。

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