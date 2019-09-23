14歲就被騙老經驗了！80歲老翁還是被騙

2019-09-23 09:01

〔記者楊政郡／台中報導〕彰化縣80歲陳男接到電話，說他帳戶、個資遭盜用涉及刑案、洗錢等罪，要洗清罪嫌，要把銀行內存款及定存83萬交給法官暫管，不然等著管收坐牢。陳男依指示要匯款，保七員警及行員勸阻，陳男說他14歲就被騙、老經驗了，這次不是被騙請趕快解約匯款。1個多小時馬拉松式勸阻，陳男才體認到這是詐騙手法提升，與他年輕而認知已有不同而放棄匯款。

現年80歲陳男身體還相當硬朗，但疑似接到假檢察官、假法官的電話恐嚇，心裡十分恐懼、心神不寧。今年9月18日上午依詐團指示到台銀員林分行，要求定存解約提款83萬元，並要匯到指定帳戶，陳男是當地農民，很少領這麼多錢，行員許小姐關心提問，並通知派駐該行保七員警前來關心瞭解。

詐團交代不能和別人說，這些錢是要交給法官，偵查不公開，不然罪加一等，如果是警察或行員詢問，就說錢裝潢、修繕房屋用的。

保七員警與行員從旁套話，讓陳男自己說出真正解約、匯款原因，陳男一開始堅持錢是裝潢用的，絕對不是被騙，還向保七員警說他是老經驗，從14歲就被騙過了，一生中不知受騙多少次了，這次不會再受騙了，這次是真的。

陳男請行員趕快解約及把錢匯出去，後來保七員警與行員耐心、溝通，陳男從口袋拿出一張手寫電話號碼，說不然你們打這個「法院」電話查證，真的沒有被騙，法官不會騙他。

員警聽到「法院」、「法官」關鍵字，立即想到假檢察官、假法官的詐騙手法，說出是否對方說你的帳戶被冒用涉及刑責，要暫管你的錢等等，經過1個多小時馬拉松式解說、勸阻，陳男才明白這是場假法官騙局，陳男說你們怎麼都知道，他不敢匯款了，差點這個老經驗又被騙了，感嘆詐騙手法真是日新月異。

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