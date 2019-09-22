吃朋友妻被抓包 他被擄到山上暴打一頓

2019-09-22 20:26

〔記者徐聖倫／新北報導〕30歲林姓男子至新北市新店某飯店抓姦，將與其妻子一同開房的37歲好友廖姓男子擄往山區暴打，廖男被載返飯店時趁機逃到隔壁派出所求援，警方這才將林男與同夥共3人逮捕歸案。

據了解，林男有槍砲、毒品等多起前科，去年林男與廖男曾在北市一同犯下毀損案，可說是同夥兼舊識，而近日林男發現妻子與廖男走得很近，但苦無證據，就在前天林男收到風，妻子與廖男至新店開房搞毒趴，林男遂撂人並帶槍前往抓姦。

林男一到飯店進房門就是飆罵三字經，接著林男等3人將廖男押上車至新店山區就是以亂拳加槍托痛揍，搞得廖男渾身是傷、滿臉血。林男接著又將廖男載回飯店準備與妻子繼續對質，廖男則在地下停車場兔脫，逃至一旁頂城派出所求援，警方據報趕抵，看見林男等人準備要上車離去，立刻將3人逮捕。

據悉，警方在林男車上搜出改造手槍1把、子彈42發、霰彈槍子彈1發，同時也在林妻身上找到海洛因2.85公克，安非他命殘渣4袋及FM2粉末6.8公克。林男向警供稱，就連朋友的妻子他（指廖男）也要動，所以一定要給他教訓。訊後，警方依槍砲、傷害罪嫌將林男移送法辦，另也將林妻與廖男依毒品罪嫌移送法辦。

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