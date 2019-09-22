老翁電動車沒電 兩員警推車民大讚PO網

2019-09-22 21:24

〔記者陳建志／台中報導〕太平分局坪林派出所員警張貴程、簡延圳，今天上午支援太平休閒路跑勤務時，發現一名開著電動車的老伯突然停在路口不動，上前一問才發現電動車沒電，老伯中風口語不清，兩人擔心發生危險，合力推了近700公尺，才推到附近一家土地公廟充電，有路過民眾看到拍照po網，稱讚2人的暖心行為，吸引眾多網友按讚肯定2人。

一位網友今天在臉書社團「我是太平人」po文，表示今天早上行經太平光興隆大橋時，看到2名員警正幫一位電動車沒電的長輩推車，雖然不知道他們是哪個單位？但覺得應該要好好表揚他們，網友看看照片也紛紛按讚肯定，並留言稱讚兩人是暖心員警。

記者查訪後確認，這2名暖心的員警是太平分局坪林派出所的警員張貴程和簡延圳，張貴程表示，今天支援太平休閒路跑的交管勤務，8點10多分勤務快結束時，突然發現一名開著電動車的老翁將車停在太平路要左轉太堤西路的車道一動也不動，擔心遭來車追撞立刻上前關心。

張貴程表示，這名老翁因中風口齒不清，無法說明正確身分和住址，但手一直指著橋對面表示住在前面，兩人心想決定推著電動車和老翁前進，沒想到過了光興隆大橋抵達興隆路一條巷子，老翁突然手指著巷內表示要推進裡面，原以為住在哪裡，沒想到抵達一間土地公廟時，老翁突然拿出插頭，表示要在這裡充電，兩人確定老翁安全才離開，前後推了近700公尺，因電動車沒電很難推，兩人都推到滿身大汗，但對於網友的稱讚，2人卻都謙虛說：「沒什麼，這是我們應該做得！」。

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