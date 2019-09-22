開學月緝毒打詐 中山分局讓反毒教育向下扎根

2019-09-22 14:56

〔記者王冠仁／台北報導〕9月以來，各級學校陸續開學，台北市中山分局為了與學校、里民共同維護青少年安全，日前舉辦「緝毒打詐、校園安全」社區治安座談會議。警方在會議中宣導國內常見新興毒品介紹，期望與民眾共同掃除社區內毒品人口，並將反毒教育向下扎根。

台北市中山分局日前在行孝區民活動中心，召開由圓山、建國、大直派出所聯合辦理的社區治安會議，中山區副區長于保雲、立法委員蔣萬安、中山區各議員辦公室主任，大專院校、各級學校代表，以及轄內各里長、守望相助隊及社區居民踴躍參與，共襄盛舉。

中山分局說，因應行政院毒品防制會報將每年3、6、9、12月份訂為「反毒宣導月」，適逢9月份為各級學校新學年的開學月，因此本次會議主題特以「緝毒打詐、校園安全」做為社區治安努力的目標，希望學校、里民共同維護青少年安全。

警方在會議中邀請中山少年輔導組及中山社會福利服務中心，針對少年犯罪防治及強化社會安全網進行專題演講，同時也向社區民眾介紹學童防身警報器的使用方式及注意事項，宣導民眾認識防身警報器的聲響，如聽聞此聲響應放下手邊事情，盡量去協助學童安全。

警方還設計反詐、反毒及防身警報器有獎徵答活動，邀請民眾上台示範如何使用防身警報器，以寓教於樂方式，加深民眾對宣導內容的印象，並近距離與民眾進行溝通。

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