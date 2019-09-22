廢死盟巡迴公民審議首抵苗栗 鄉親共商死刑替代方案

2019-09-22 08:39

［記者鄭名翔／苗栗報導］廢除死刑聯盟推動「死刑替代方案公民審議」計劃，巡迴全國各縣市舉辦公民參詳會議，廣邀民眾面對面討論死刑的可能替代方案；昨日首訪苗栗，廢死盟執行秘書王顥翰表示，現建立議題的基礎認識，再讓不同主張者可互相交流，促成更多實質討論，未來也將彙整各場次意見製成報告，希望送入立法院作為司法政策的參考。

死刑存廢為長久社會爭論不斷的議題，今年台劇「我們與惡的距離」引發熱潮，也促成許多人對該議題的反思；昨日參與者來自竹苗各地，包括學生、政治工作者、文化藝術家、長期投身地方公共議題的社運者齊聚竹南商討。

苗栗場第一階段先著墨於「死刑替代方案」，在若無死刑的情況下，多數參與者傾向選擇以無期徒刑、滿25年可申請假釋作為替代放案，「刑罰存在的目的並非讓人承受永遠的處罰」，但監禁的過程中並須給予足夠的矯正與再社會化。

審議主持人慕宇峰指出，台灣於2006年修法確定無期徒刑滿25年可申請假釋，然而距今僅13年，要至2031年才有可能首位無期徒刑獲假釋的案例，屆時將成為台灣社會所面對的新課題，有賴各界持續探討。

第二階段的審議則聚焦於現今獄政狀況、犯罪預防、被害人修復等層面；根據法務部矯正署統計，現今監獄嚴重超收，監所環境惡化加上矯正、教化人力嚴重不足，而間接導致受刑人出獄仍積習仍未改正，重複進出監獄成為常態，形成惡性循環。

多數參與者認為，獄政改革與犯罪預防息息相關，社會更應正視監獄所負擔的「矯正」功能，而非期待「隔離」；此外，了解犯罪的成因，包括檢討家庭、教育、社會等環節是否出現漏洞，再藉由社區的陪伴功能，去彌補可能的社會安全網漏洞。

至於被害人修復的過程，除須給予持續性經濟、心理支持，尤其在審訊過程中被害人常須不斷重述犯罪過程，而參與訴訟的權利又不受重視，形成二度傷害；社會大眾除了給予同情外，是否能尊重被害人表達意志及新聞揭露程度都是須再進一步反思。

慕宇峰為審議提出階段性的總結，多數民眾反對廢死，常是因害怕沒有死刑的嚇阻恐難遏止犯罪，而媒體及社會大眾急欲追求淺碟式的犯罪動機，常也是因為害怕身旁可能的隱藏性犯罪者，但若不深入探討其犯罪成因，僅會流於標籤化特定人士，因此社會各界更需正視恐懼本身，釐清各自的疑問，進一步聆聽不同意見，藉由討論尋求任何正向的可能性。

王顥翰表示，不論支持廢死與否，「希望生活在安全社會、不要成為被害人、不要讓受刑人再犯」皆是眾人共識，而開放式公民審議則希望透過討論提出具體解方，待巡迴完成後，將會提出結論報告，並依此做出政策及人權評估，希望能送進立法院內作為司改的參考依據。

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