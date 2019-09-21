美食外送街頭事故頻傳 外送員騎車也當低頭族

2019-09-21 10:38

〔記者林嘉東／基隆報導〕外送美食正夯，街頭常可見Uber Eats與Foodpanda外送員穿梭其間。基隆市警局交通隊統計5個月以來已發生20多起事故，分析事故原因大多因邊騎邊看手機，未注意車前狀況；為降低事故發生，警員沿街發送海報，向外送員交通安全宣導。

近來掀起外送美食熱潮，APP外送平台崛起，上班族、學生及外務繁忙者，依靠美食外送平台解決三餐，其中Uber Eats與Foodpanda這兩家為大宗；由於就業門檻較低，吸引不少年輕人投入外送員的行業。

年輕外送員為了多賺點錢，為了趕單搶快，又不熟路況，一邊看手機一邊騎車，危害其他用路人的安全。

基隆市警局交通隊統計今年4月份迄今發生20餘件事故，進一步分析肇事原因皆以未注意車前狀況為主要原因，其次是未依規定讓車。

為降低事故，基隆市警察局交通隊把握機會在街頭進行交通安全宣導，發送宣導海報給外送員，叮嚀他們不要求快，騎車要注意車前狀況外，更需遵守交通規則，否則因為外送美食出車禍，得不償失。

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