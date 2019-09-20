中國船團入侵金門 海巡署調派艦艇、特勤幹員馳援取締

2019-09-20 18:42

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署艦隊分署第9海巡隊今天說，針對中國船團入侵金門海域，並回應地區漁民心聲，除了自台灣調來8名特勤人員及高雄艦、艇支援執行「護永專案」，也在昨天截獲1艘越界中國漁船；對於中國漁船非法越界，將持續採取防範圍堵、強勢取締、從重裁罰等作為。

金門又到黃魚、白鯧盛產季節，引來隔鄰中國漁民的唾涎，連日不斷有數十到超過100艘漁船組成的船團，入侵金門海域盜捕，嚴重影響金門漁民權益，不少金門漁民眼見中船大軍壓境，對於金門海巡隊寡不敵眾的懸殊比例相當不以然，痛斥海巡署枉顧金門漁民生機。

第9（金門）海巡隊說，艦隊分署自8月以來已派遣巡防艦巡弋金門4航次，偵防分署派出8名特勤人員進駐金門；艦隊分署19日又緊急從台灣南部調派1艘3000噸級的高雄艦及1艘100噸級的巡防艇馳援，與金門海巡隊共同執行「護永專案」，並協助清除海面非法流刺網。

金門海巡隊指出，海巡署金馬澎分署第12巡防區昨天發現中國漳州、晉江及泉州的鐵殻船又開始集結，分成多股縱隊入侵金門大膽、塔山、翟山、復國墩及田埔等海域，巡防區立即通報金門海巡隊出動1艦4艇及1組特勤隊員，展開驅離、取締，另高雄艦搭配1艘35噸巡防艇在西南海域翟山、塔山到大膽外海，利用龐大的船體及強力水柱，有效壓制、驅離中國漁船船團；抵金支援的100噸巡防艇搭載特勤隊幹員，在2艘35噸艇的策應下，於復國墩到田埔一帶海域採取強勢登檢作為，查扣「閩泉台漁06336號」漁船1艘、6名船員及20件漁網。

海巡指出，查扣的「閩」船來自中國泉州市，網具全數沒入，6名船員被依「兩岸人民關係條例」留置調查中，船老大未來將面臨至少新台幣30萬元起跳的罰款。

金門海巡隊說，今年以來，金門海巡隊已查扣26艘非法越界漁船及1艘抽砂船，其中9艘罰鍰金額累計新台幣500萬元，14艘沒入（收）銷毀，目前還有4艘查扣在案等待裁罰或司法調查中。對於中國漁船越界作業，將持續採取防範圍堵、強勢取締、從重裁罰等作為。

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