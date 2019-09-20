中國船團入侵盜捕黃魚 金門漁民斥海巡漠視

2019-09-20 15:22

〔記者吳正庭／金門報導〕金門海域黃魚大出，又引來中國漁船覬覦，不時組成船團在金門海域搶撈，近日有漁民發現逾百艘中國漁船大舉入侵，卻只見我方1艘海巡艇，「擋都擋不住」，痛斥海巡漠視漁民生計；金門海巡隊今天表示，已自台灣調派船、艦防堵，並將針對入侵漁船採強勢取締及從重裁罰作為。

黃魚盛產時節，金門海域再度上演中國船團越界搶捕，18日有漁民在東半島復國墩一帶，拍到超過100艘中國漁船入侵金門海域，看到中國船在海上肆無忌憚穿梭盜捕，大嘆「大陸漁船要攻過來了啊」、「到岸邊了啦」，痛批海巡隊常把「維護漁民生計」掛在口邊，根本就護漁不力。

黃姓漁民說，黃魚價格漂亮的時候，1斤以上約人民幣450元（約新台幣2500元）左右，越大價錢越貴，中秋節過後，價錢跌到約人民幣350元（約新台幣1700元）；只要漁汛時節，中國船團大軍壓境幾乎年年上演，海巡一樣束手無策。

陳姓漁民說，連日來中國漁船越界盜捕，卻只看到海巡幾艘船艇出來，與現場100多艘的中國漁船相比，簡直小巫見大巫，懷疑海巡到底有沒有在顧漁民的生計？

金門海巡隊表示，針對近日中國漁船利用惡劣海象，大舉入侵金門海域，海巡署19日已調派3000噸級高雄艦及100噸台南海巡隊及特勤人員進駐金門海巡隊。對於中國漁船越界行為，將持續採取防範圍堵、強勢取締及從重裁罰作為。

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