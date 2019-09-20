頂樓原木地板突燃燒 樹谷生活科學館火警虛驚一場

2019-09-20 17:50

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市樹谷生活科學館的頂樓原木地板，今天下午突然冒煙燃燒，館方緊急疏散遊客，消防隊獲報趕到，10分鐘內撲滅火勢，所幸沒有人員傷亡；由於頂樓一般人上不去，是自燃起火，或者其他因素，將再鑑識、調查。

南市消防局接獲樹谷生活科學館發生火警，隨即調派13部救災車輛，以及23位打火弟兄趕往處理，當時3樓頂的原木地板起火燃燒，冒出濃煙，立刻出水灌救。

當時館內約10人，館方緊急疏散，以策安全，濃煙有竄入展廳，火勢撲滅後已完全排出，內部展品也未受損，虛驚一場。

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