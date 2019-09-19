六連霸新北議員涉詐領助理費被收押 高院駁回抗告

2019-09-19 11:36

〔記者楊國文／台北報導〕民進黨籍新北市議員高敏慧被控詐領助理費，檢調日前搜索約談後，檢方將高敏慧和助理黃麗珠均依貪汙治罪條例的「利用職務詐取財物罪」向新北地院聲押禁見獲准；高敏慧兩人不服，提起抗告，高等法院認定高、黃觸犯最輕本刑5年以上的重罪，也有逃亡之虞，有羈押必要，今駁回抗告案。

高院裁定書指出，依檢方偵查卷證相關資料，高敏慧、助理黃麗珠涉犯貪污罪嫌重大，均觸犯最輕本刑5年以上的重罪，有逃亡誘因，此外，高和黃彼此間供述矛盾，加上還有證人未到案，因此有羈押原因和羈押必要，故駁回抗告案。

高敏慧是升格前的台北縣議會第14至16屆北縣議員，新北市第1屆至第3屆市議員，已經六連霸，選區在第七選區的新北市三峽、鶯歌、土城、樹林選區。

檢調指控，高敏慧遭檢舉，多年來，在議員任內利用親友等人頭詐領助理費，將錢挪做私用，金額龐大，但高女否認犯行。

新北地檢署黑金組檢察官楊唯宏，本月6日指揮調查局新北市調處搜索高敏慧樹林服務處，傳喚高女與黃姓助理、相關人與被告等11人到案。訊後，將高敏慧與黃麗珠聲押禁見獲准，另3名被告分別以新台幣5萬、10萬元不等金額交保，6人獲請回。

依規定，公費助理補助費總額，議員每人每月不得超過新台幣24萬元。其核銷方式，由新北市議員自行遴聘助理後，提交名單並載明助理補助費金額及助理本人帳號，由議會直接撥付至助理本人帳戶，並以助理本人為薪資所得稅扣繳對象。

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