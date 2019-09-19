南警「土城彭于晏」暖送迷途老婦回家 少女直呼「我也想迷路！」

2019-09-19 10:29

〔記者王俊忠／台南報導〕住在台南市北區的1名老婦，17日晚間迷路獨自呆坐在安南區青砂街2段229巷內，神情惶恐不安、語無倫次，幸市警三分局警員巡邏發覺，老婦見員警態度溫和、語氣誠懇，配合返回派出所，經員警運用人臉辨識系統比對上百筆資料後，終於聯繫上其遠方親戚順利返家。

南市警三分局土城派出所警員莊盛然，年方30，不僅臉龐帥氣、熱情洋溢，服務更是熱心體貼，平時在土城地區素有「土城彭于晏」美譽，9月17日下午做家戶訪查時，在青砂街2段229巷內，發現1名老婦呆坐路旁，神情不安、語無倫次，且有體力不支、暈眩情形，相當危險。

莊員隨即下車關懷、詢問老婦是否願意跟警方返所休息及查找家人？老婦原先見來者陌生不願配合，後見員警臉龐帥氣、誠懇關懷，頻頻好言安撫其不安情緒，終於讓老婦願意配合返回派出所休憩，當下更貼心牽老婦上巡邏車，此舉直讓轄內少女驚呼「我也想迷路！」。

老婦親戚表示，84歲老婦因老邁記性不好，從北區搭計程車到安南區土城採收香蕉，採收完畢卻迷失方向，忘記回家的路，又因體力不支、呆坐巷口不知所措，幸經莊員主動積極協助，讓老婦安全順利返家。

警三分局長許坤田表示，莊員家戶訪查中觀察敏銳，主動關懷照護年邁長者，完成助人義行，呼籲家中有高齡長者應多加關心，儘量讓長輩隨身攜帶身分證件或在隨身衣物繡上、寫上姓名、聯繫電話等資料，也可向市府社會局申請長輩預防走失手鍊或到分局捺印指紋建檔，若老人不慎走失時，可由發現的員警或民眾及時通知家屬帶回，使迷途失智長輩免於發生危難。

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