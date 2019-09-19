公務員偷吃人妻 「潤滑液沒寫期限」洩姦情！

2019-09-19 06:12

〔記者楊政郡／台中報導〕林姓公務員涉嫌勾搭有夫之婦「阿雅」（化名），去年9月間阿雅老公發現她服用陰道感染藥物，追問發現兩人在LINE討論是否潤滑液過期，同月3日又去買了「超快感蘆薈潤滑液」，到林男住處嘿咻。林男則矢口否認，辯稱當天陪阿雅去看婦產科陰道感染，不可能發生性行為，法官認為，陰道感染並非不能做愛，兩人討論潤滑液是否過期在先，又買新貨在後，阿雅說詞與事實相符，判林男3月徒刑。

台中地院判決書指出，去年9月3日晚上7時許，林男與阿雅到屈臣氏購買「超快感蘆薈潤滑液」後，回到林男住處發生性行為1次。幾天後阿雅老公發現她在吃陰道感染的藥物，追問怎麼回事？要求查看LINE的對話內容，阿雅坦承上述姦情。

阿雅老公以他們的LINE對話，及9月3日當天刷卡買「超快感蘆薈潤滑液」交易明細為證提告。據悉，9月2日晚上阿雅傳送「對了！你可不可以幫我確認一下、我們用的潤滑液有沒有期限啊？我以前都沒有這樣過，我實在想不出來為什麼會感染」等訊息給林男，林男回稱「潤滑液，沒寫到期限」。

阿雅供稱「之前跟他發生性行為都有用潤滑液，發現有感染問題，且以前不曾這樣子過，就聯想到說會不會是用的潤滑液過期，或可能廉價或是什麼原因，之前的潤滑液也是隨便在一間店家買的，傳訊息給他，請他看一下原本使用的那罐有期限什麼之類的」。

法官認為，阿雅上述提問，林男回傳「潤滑液，沒寫到期限」，可見兩人很明瞭談論內容。而發生姦情當天又再去買新的潤滑液，應該是要再試用。

林男否認當天兩人有姦情，辯稱當天是陪阿雅去看婦產科，因為陰道感染問題，怎可能還去嘿咻，且3個月前阿雅小產，身體還很虛弱。

但法官認為從兩人LINE的對話，不但林得知阿雅是有夫之婦，尚未離婚，且陰道感染或3個月前小產都與是否做愛無關，他們的對話質疑潤滑液過期與否在先，又買新貨在後，都與阿雅陳述的事實相符，林男空言狡辯，依妨害家庭判3月徒刑。

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