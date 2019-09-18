驚悚！台南麻豆機車女騎士 慘遭大貨車輾斷身軀

2019-09-18 20:17

〔記者楊金城／台南報導〕台南市道176線和麻豆交流道南下入口匝道口，今天傍晚約5點33分發生一起驚悚車禍，機車和大貨車碰撞後，36歲蔡姓女騎士捲入車下，被車輪輾壓，身軀斷成兩截，血肉模糊，當場慘死。車禍確切原因由麻豆警分局調查釐清中。

民眾目擊車禍發生當下，全都嚇壞了，「太恐怖了」，176線麻佳公路穿越麻豆交流道的平面道路，與交流道北向、南下匝道口兩側共有6個交叉路口，用路人都要小心，特別是機車。

這起機車和大貨車車禍約在下午5點33分發生，機車沿麻佳公路由西往東，經過上交流道南向匝道口時，與要上交流道的大貨車右車頭碰撞，蔡女摔車後捲入車下，疑遭右前輪輾過，身軀遭輾壓拉扯，上、下半身斷成兩截。

蔡女下班後騎車行經麻豆交流道，未料遭大貨車輾斃，死者和女同事下班後一前一後騎機車，綠燈時大貨車疑因視線差距，未注意車側狀況，往右要上交流道，蔡女根本來不及反應就慘死輪下。

肇事的楊姓大貨車現已被麻豆警方留置調查，大貨車也要過磅調查是否超載；因車禍在下班時間發生，造成交流道口、麻佳公路塞車。

麻豆交流道設有繞行交流道的機車專用道往來麻豆、佳里，以避開交流道和麻佳公路交會的平面危險路口，在中山高新營交流道也有機車專用道的設計，並禁止通行穿越新營交流道的新營復興路，警方嚴格取締。

但往來麻豆交流道雖有機車專用道，台南道安會報卻也允許機車直接行駛麻佳公路平面道路穿越麻豆交流道，至今試辦10年都未更改，對機車族非常危險，地方建議檢討是否禁行機車行駛穿越交流道的麻佳公路。

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