見證民主化歷程 前台中市長張溫鷹服務處燒光

2019-09-18 14:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕有逾30年歷史，位於台中市中區成功路的前台中市長張溫鷹服務處，今天下午1時許，疑因焊接冒出火星，引燃雜物而起火，火勢一發不可收拾，延燒隔壁兩棟民宅，消防局半個多小時後撲滅，這個服務處雖已閒置10多年，卻是見證台灣從威權的戒嚴時代，解嚴民主化轉型的歷程，也是很多老一輩綠營支持者的共同記憶。

張溫鷹於1979年美麗島事件之後，幫「首犯」施明德用牙醫手術整型，藉此逃避國民黨追捕，而成為叛亂共犯之一，入獄2年後，成為民進黨的創黨黨員，並陸續當選省議員，據傳上述燒毀的服務處，就是她當時受理選民請託之處，她於1997年代表民進黨參選台中市長，打敗國民黨提名的洪昭男（當時當任立委），成為台中市第一位女性市長，但只有當一任，競選連任時敗給胡志強，之後逐漸淡出政壇。

這個位於布行林立的服務處，今天下午1時許起火，火勢一度猛烈，延燒鄰近兩棟民宅，警方把周圍道路封閉，消防局耗費半個多小時撲滅火勢，沒有人傷亡，中區公園里里長林幸杰說，這個服務處在921地震後就愈來愈少使用，約10多年前閒置，最近他想開闢為里民活動中心，因此由他承租下來，當民眾教室、社區關懷據點或送餐服務據點，未來還要由城心經濟文化觀光發展協會與建築師進駐，希望能提振中區。

他指出，他是上述發展協會的理事長，該協會委託工人裝潢整修服務處，可能焊接時，沒有注意到火星掉落悶燒，工人離開後，悶燒的火星造成火勢，他強調，會負起賠償等後續責任。

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