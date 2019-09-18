爭產反目 哥哥庭後竟撞飛弟弟夫妻

2019-09-18 15:07

〔記者溫于德／台北報導〕台北市文山區男子吳憶建，為爭家產與胞弟反目打官司，前年9月底到地檢署出庭後，吳男竟在老家附近開車衝撞弟弟與弟媳，導致弟媳被撞飛；且吳男後來還拒捕並攻擊員警，事後遭判刑。民事部分，台北地院判吳男需賠償胞弟醫藥費、精神慰撫金共2萬餘元，另要賠償傷勢較重的弟媳67萬餘元可上訴。

據悉，吳母2011年過世，其名下位於北市興隆路三段的房子留給兩兄弟，房子登記在吳憶建名下，但吳男經商失敗，將房子一半產權賣給胞弟，約定由胞弟負擔後續貸款；胞弟後來認為擁有全部產權，但吳男拒絕認帳，兩人對簿公堂，法院最後將房子判給胞弟。

兄弟後來再為房子內物品買賣問題打官司，2016年10月法院強制執行房產、點交，吳憶建即曾抱瓦斯桶威脅要引爆，被警消軟硬兼施勸服。

但前年9月中旬，吳憶建到地檢署出庭後，仍心有不甘，庭後返回老家附近埋伏，待胞弟夫妻現身，立刻駕車加速衝撞2人後逃逸；胞弟夫妻幸經送醫撿回一命。

員警受理報案後，同月底發現吳憶建行蹤展開追捕，吳男逃逸並向員警潑灑汽油，一度企圖點燃打火機放火襲警，幸被警方制伏。

刑事一審雖依殺人未遂罪、2次妨害公務罪，判吳憶建有期徒刑9年；但刑事二審改依刑度較輕的普通傷害罪論處。

民事部分，吳憶建遭胞弟求償醫藥費、精神慰撫金共30萬餘元，遭弟媳求償221萬餘元。但吳男辯稱，雙方因房屋產權爭訟多年，當下只想駕車至胞弟身旁罵人，沒有殺害意圖，且刑事二審也已撤銷刑事一審原認定他殺人未遂判決，改依普通傷害罪論處，此外，他有意與胞弟夫妻談和解，惟因求償金額過高且不合理才破局。

法官審理後認為，現年63歲的胞弟以開計程車為業，吳憶建則無工作，審酌雙方各種情狀後，認定胞弟求償30萬元慰撫金過高，因此判賠2萬元，以及760元醫藥費：至於弟媳部分，則認定吳男需賠償醫藥費、看護費、精神慰撫金共71萬餘元，扣除弟媳已受領保險金3萬餘元後，判賠67萬9837元。

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