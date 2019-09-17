得不償失！賣人頭帳戶賺8萬 慘被判賠750萬

2019-09-17 21:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣廖姓男子2016年間跑到香港與中國深圳，於香港恆生銀行、中國銀行開戶，隨即把帳戶存摺密碼，用8萬元轉售給詐欺集團，4天之後，台灣的陳姓男子誤信詐欺電話，把750萬元台幣匯款到廖男恆生銀行的人頭帳戶內，贓款立即被提領一空，陳男怒提訴訟索賠750萬元，廖男沒有答辯，僅說自己認罪知錯，台中高分院判決他應賠償750萬元，廖男賣帳戶得款8萬元，卻得付出將近94倍的賠款，堪稱得不償失。

判決書指出，高職畢業擔任貨車司機的廖男，2016年9月9日由詐欺集團安排，到香港的恆生銀行開戶，再以8萬元轉售帳戶給詐欺集團，同年月26日，他又跑到深圳的中國銀行開戶，也是迅速轉售詐欺集團，同年月13日，陳姓男子接到詐欺電話，騙徒誆稱陳男捲入洗錢刑案，必須把積蓄全部匯款到指定銀行「監管」，陳男誤信而在短短兩天內，匯款共750萬元台幣至陳男的恆生銀行人頭帳戶。

警方事後從金流帳戶查到陳男身上，台中高分院今年8月依幫助詐欺取財罪判刑6月，可易科罰金18萬元確定，陳男進一步提出刑事附帶民事訴訟，向陳男索賠750萬元，法院審理時，陳男沒有答辯，僅說自己已經知錯認罪，感到很後悔。

台中高分院認為，廖男賣帳戶給詐欺集團，進而導致陳男損失750萬元，屬於不法侵害陳男的權利，判決他應全數賠償陳男750萬元，可以上訴。

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