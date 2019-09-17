狗兒秀裝備…中市警犬隊開箱文 割草機也上陣

2019-09-17 16:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕最近流行開箱文，台中市警局刑警大隊的警犬隊也挑戰開箱文，由緝偵查爆裂物的德國狼犬歐迪擔任主角，展示的裝備與一般警察消防人員大不相同，沒有槍械警棍，而是高壓噴水器、割草機與玩具，令人大呼可愛與逗趣，其中，最引人好奇的是割草機，許多民眾不解功能，警犬隊隊長陳玉梅解釋說，訓練警犬需要開闊場地，雜草太長會妨害訓練效率，割草機是必備工具，而一併展示在開箱文中。

上述開箱文擔綱的歐迪，乖乖趴在「領犬員」身邊，展示的裝備，與一般警消不同，由左而右、從上而下，依序是割草機與警車，訓練作用用的木製基礎箱，還有宣導用的布簾、犬籠、喝水吃飯的鋼碗、玩樂用的飛盤，訓練咬捕用的防護套與竹棍、大衣，狗兒戴的頭套、玩樂用的拉繩，還有狗兒受傷，防止抓咬傷口的防舔圈（俗稱維多利亞或伊麗莎白頸圈），狗兒的胸繩、領犬員裝狗糧的腰帶，最右下方是清理犬舍用的高壓水槍。

民眾開玩笑說，歐迪發音近似台語的「黑豬」，不知割草機與警犬有何關連？陳玉梅提供照片解釋說，除草機堪稱是重要裝備，用來整理訓練場地，讓警犬訓練效能不受雜草影響，她說，此開箱文逗趣可愛之外，也呈現警犬隊的另一面，讓民眾知道警犬的訓練與裝備內容，未來見到警犬值勤，請給警犬與帶著狗兒值勤的「領犬員」掌聲。

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