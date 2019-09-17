交大電機兒被撞死、父母求償2千萬精神慰撫金 法官准了！

2019-09-17 16:10

〔記者顏宏駿／彰化報導〕家住彰化就讀交大電機系的倪姓大學生，去年7月29日偕父親到「單車聖地—彰139線」路騎，不料遭男子郭來吉（62歲）開車撞死、逃逸，郭男刑事部分被判5年定讞，民事求償部分，彰化地院今作出判決，郭男應分別賠償倪父、倪母，各1048萬8698元、1044萬7037元民事賠償金，其中各包含1000萬元的精神賠償金。

交大電機系倪姓高材生（21歲）案發時和父親相約騎單車，停在139線大彰路路旁休息時，突遭郭男所駕自小客猛烈撞擊，顱骨碎裂、右腿骨折，急救後不治。郭男駕車逃逸，警方從現場掉落的車廠標誌牌追查，查出郭男涉案。

郭男因過失致人於死一審被判2年4月，二審撤銷原判決，郭被重判5年定讞。

民事求償部分，最受人矚目的是法官准許死者父母同時求償1000萬的精神賠償金，法官認為，死者父母含辛茹苦將其栽培長大，考上交通大學，家人均與有榮焉，期待倪生有一天能成家立業、娶妻生子，享受含飴弄孫之樂，豈料因這場車禍，痛失愛子，白髮人送黑髮人，況且倪父目睹兒子在眼前突遭橫禍，被告不停車救護還肇事逃逸，案發至今，被告未對本案表達歉意，更增添原告內心的創痛，因此認定原告各請求1千萬元精神慰撫金核屬適當，應予准許。

肇事的郭男向法官說，他僅有小學畢業，名下無任何不動產，家中還有4名小孩，他月收入僅有2萬餘元，實在不足以支付這筆（父母各1000萬元）慰撫金，他認為，應各減為80萬元較合理。

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