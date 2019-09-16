國一9傷車禍 貨車駕駛稱「遭擦撞」才追撞

2019-09-16 14:51

〔記者王宣晴／新北報導〕42歲的吳姓貨車駕駛今晨從彰化送布料前往五股，上午7時許行經國道一號北上42.3公里處時，疑因未注意車前狀況，追撞前方等待下林口匝道的車輛，撞毀8輛轎車、9人受傷送醫，國道警方介入調查後，確認吳男並無酒駕，送貨途中也有在休息站休息，但吳男供稱是遭人擦撞，才會發生車禍，目前警方介入調查，釐清車禍原因。

據查證，今天上午7點，國道一號北上桃園接林口路段發生嚴重追撞車禍，一輛載運布料的貨車疑未注意車前狀況，追撞前方正在停等紅燈，準備下林口交流道的車流，現場造成嚴重回堵及多人受傷。

警消獲報趕抵，發現肇事貨車追撞前方8輛轎車後翻覆，遭波及的轎車損嚴重，其中有一輛轎車幾乎被壓扁，現場共有11人受到影響，所幸並無人受困車內，9名送醫民眾也都受到輕傷，吳姓貨車駕駛則未受傷。

國道警方中午前排除車禍現場，並將吳男帶回警局偵訊釐清案情，確認吳男酒測值為零，今晨4點從彰化出發北上，途中也有在休息站休息，但吳男供稱是遭到擦撞才會追撞前方車流，確切車禍原因仍待國道警方調查釐清。

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