疑壓水坑失控 VOLVO休旅車自撞保險桿全毀

〔記者王宣晴／新北報導〕20歲的施姓男子今天駕駛VOLVO休旅車經過國道1號北上35.8公里時，疑因大雨導致水坑，車輛壓到水坑後打滑失控，整輛車猛力撞上護欄，導致保險桿全毀，所幸施男並無受困受傷，也因當時車流量不大，並未發生二次事故，確切車禍原因仍待調查釐清。
據查證，今天下午1時許，施男從桃園北上要前往台北市，但因當時下著大雨，內側車道疑有積水，施男經過時未注意導致車輛打滑，失控撞向護欄，警消獲報趕抵時，施男因未受傷不願送醫，後續交由國道警方調查釐清。
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〔記者王宣晴／新北報導〕20歲的施姓男子今天駕駛VOLVO休旅車經過國道1號北上35.8公里時，疑因大雨導致水坑，車輛壓到水坑後打滑失控，整輛車猛力撞上護欄，導致保險桿全毀，所幸施男並無受困受傷，也因當時車流量不大，並未發生二次事故，確切車禍原因仍待調查釐清。
據查證，今天下午1時許，施男從桃園北上要前往台北市，但因當時下著大雨，內側車道疑有積水，施男經過時未注意導致車輛打滑，失控撞向護欄，警消獲報趕抵時，施男因未受傷不願送醫，後續交由國道警方調查釐清。
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