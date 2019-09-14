男罵人「老母」沒加三字經 檢方罕見依公然侮辱起訴！

2019-09-14 23:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕周星馳在電影「九品芝麻官」當中所提的「老母」，被涂姓男子在高鐵站前拿來使用，當時涂男因抽菸被保全勸阻，雙方發生口角，警方到場勸解時，希望涂男向保全道歉，沒想到涂男竟兩度公然嗆陳姓保全「道你老母」，新竹地檢署認定說人「老母」已觸犯刑法公然侮辱罪嫌，將涂男提起公訴。

檢警調查，25歲的涂姓男子4月17日下午2點多在新竹高鐵站3號門外空地，因疑似未依規定在吸菸區內吸菸，正在執行巡邏勤務的陳姓保全員上前規勸，致雙方發生口角。

鐵路警察獲報也到現場處理，並與涂男、涂男母親與陳男溝通，陳男向鐵路警察稱：「那看他願不願意道歉啊」等語後，涂男竟公然辱罵陳男：「道你老母」、「白目啊」、「這種白目就是要給他...」等語。

當天稍晚涂男在新竹高鐵站外停車場，又接續辱罵陳男「道你老母」等語。

涂男坦承當時因吸菸問題與陳男發生口角，卻否認公然侮辱，聲稱沒有以那些話罵陳男。然而檢方認為涂男罵人「老母」已經構成公然侮辱罪嫌，全案提起公訴。

法界人士表示，許多公然侮辱案件判決有罪的案例，都是被告以三字經結合「老母」辱罵被害人，然而像本案只出現「老母」，卻無三字經的關鍵字，而被檢方起訴，實在相當罕見，儘管罵人就是不對，但屆時院方是否會支持檢方的見解，仍值得觀察。

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