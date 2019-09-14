桃園老婦遭鐵捲門壓頸 家人起床發現送醫不治

2019-09-14 17:55

［記者謝武雄／桃園報導］住在桃園市大園區新生路、78歲甘姓老婦人，今天清晨7點左右，被家人發現卡鐵捲門下，經通報救護車送往送往敏盛醫院後，仍因傷重不治死亡，死因仍待警方調查。

甘姓婦人的家屬於起床後要外出買早點，發現甘姓婦人被卡在鐵捲門下，立刻撥打110求救，消防人員到場時，發現甘姓婦人頸部遭鐵捲門重壓，趕緊將鐵捲門破壞，把婦人救出後已經沒有呼吸、心跳，但救護人員仍給予患者頸圈、長背板，並以CPR等急救處置後，送往敏盛醫院，最後仍因傷重不治。

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