狙殺貓霖幫主2槍手落網收押 鄭文燦慰勉有功員警

2019-09-14 14:26

〔記者周敏鴻／桃園報導〕男子林哲汶、林文慶涉嫌狙殺「貓霖幫」幫主江宗霖，分別於4日出境前、13日躲藏在屏東縣民宿期間被逮，他們供稱，狙殺行動「是為了錢的問題」。桃園市長鄭文燦上午頒發獎金慰勉破案有功人員，他強調，警方展現團隊合作精神，迅速破案，定能讓民眾相信警方維護治安的決心與能力。

4日下午2點多，江宗霖在龍潭區準備開車外出時，遇上林哲汶、林文慶伏擊，他們分別拿1把手槍站在車旁朝江宗霖各開2到3槍後逃逸，江宗霖因胸口中槍，當場死亡。

林哲汶、林文慶分頭逃逸，其中林哲汶意圖在4日晚間搭機潛逃到泰國，被警方掌握行蹤，於桃園國際機場逮人；林文慶犯案後先去附近一處宮廟拜拜，隨即一路南下，躲藏在屏東縣一處民宿，警方說，警方追查到他的去處後，荷槍實彈準備攻堅時，他卻睡眼惺忪地打開民宿房門正要外出，輕易就逮。

林哲汶、林文慶落網後，分別帶著警方在龍潭區偏僻處起出他們作案用的槍彈，起出2把手槍、42發子彈，兩人坦承犯案，對於犯案動機，只交代了一句「是為了錢的問題」，就不願再多說，檢方依殺人罪嫌向桃園地方法院聲請羈押禁見兩人，因他們有逃亡、串供之虞，都已獲准。

鄭文燦上午頒發獎金慰勉破案有功人員，他說，桃園警方日前破獲謝國棟地下兵工廠，如今再迅速偵破江宗霖遭槍擊案件，充分展現了團隊合作、縝密辦案的精神，讓民眾看到警察的辛勞與成果，也能讓民眾相信警方有除暴安良、維護社會治安的能力。

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