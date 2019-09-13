機車騎士趕買烤肉用品撞上計程車 摔地翻滾5圈

2019-09-13 14:46

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕中秋連假是許多民眾烤肉同歡的日子。不過苗栗縣苗栗市一名機車騎士，今天中午時分騎機車趕著要採買烤肉用品，途中與一輛計程車發生車禍，騎士被撞到後落地翻滾5圈，嚇壞路人，經警方初步調查雙方都無酒駕，正進一步釐清肇事原因。

警方調查，當時機車騎士行經苗栗市國華路與民族路口，當時計程車正好右轉，導致發生車禍，不過機車騎士在人來車往的大路上翻滾5圈，也嚇壞不少人。

警方酒測後確定兩位駕駛都無酒駕，正調查原因中。警方也呼籲中秋連假車流量大，民眾開車、騎車應注意路況，以免發生危險。

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