機車置物箱接連遭撬開行竊 大學生拳頭硬了報警逮賊

2019-09-13 11:21

〔記者許國楨／台中報導〕台中市東海大學校內停車場日前接連發生多起機車置物箱被撬開竊取財物案件，大學生群情激憤報案討公道，警方獲報立即過濾相關監視器，鎖定在停車場內鬼祟後下手犯案的畢姓男子進一步逮人，他坦承因一時起貪念才鋌而走險，全案訊後依竊盜罪嫌送辦，檢方前天起訴。

東海大學校內停車場前陣子接連發生機車置物箱遭撬開，連同錢包及現金等物品被洗劫一空的案件，經統計竊賊起碼犯案8起以上，偷到大學生群情激憤，其中一名李姓大學生牽車時驚見放在置物箱內的錢包及300元現金被竊，氣得向台中市第分局協和派出所報案。

警方獲報立即調閱停車場周邊監視器過濾，發現竊賊徒步在停車場內四處尋覓下手的對象，鎖定後利用隨身攜帶的十字起子強行破壞撬開機車置物箱，將置物箱內的物品掃蕩一空，原以為神不知鬼不覺，但其鬼祟的舉止及犯案過程全都被監視器拍得一清二楚。

警方擴大調閱監視器，發現竊賊得手後步出校園騎車離開，進一步根據車牌以車追人，鎖定25歲的畢姓男子查緝到案，他在警訊中供稱，因無業又缺錢才會鋌而走險，警方訊後將全案依竊盜罪嫌送辦並經檢方起訴。

警方呼籲，機車置物箱內勿放置貴重物品，且機車竊盜時常發生在較為陰暗、無人看管或無監視器的地方，除了加裝大鎖、離開車子時熄火將鑰匙拔除外，能將愛車停放在有監視器且明亮之處所最為得宜，較不易成為下手目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法