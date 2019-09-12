毒蟲斬首老母獲減刑 法界不以為然

2019-09-12 22:43

〔記者吳政峰／台北報導〕男子梁崇銘去年10月施用安非他命後失控，竟砍下老母親頭顱扔下樓，被依殺害直系尊親屬罪起訴，最輕無期徒刑、最重死刑，桃園地院審理後認定，梁崇銘弒母時行為辨識能力顯著降低，依刑法19條減刑，判無期免死，但法界持不同看法，指吸毒殺人不應引用19條減刑。

一名二審法官解釋，19條的減刑規定，實務上指的多是被告因先天或後天的精神疾病，在無法控制或辨識能力顯著降低的狀態下犯罪，才能適用減刑，同條第3項更特別寫明「因故意或過失自行招致者，不適用」。

他指出，梁崇銘明知吸毒可能鑄下大錯，卻仍在自由意志下施用安非他命，就要負起吸安後所應承受的各種責任，不符合19條的減刑要件；他質疑，如果吸毒導致辨識能力顯著降低，殺人就可以減刑，那喝得醉茫茫開車撞死人不也適用？

酒後犯案不適用19條減刑 吸毒竟可適用

一名資深檢察官也認為「判決怪怪的」，他表示，高等法院2006年曾為此開過座談會，討論「酒後犯案」適不適用19條減刑，決議是「不適用」，本案法官竟又引用19條替被告減刑，令人意外；他研判，檢察官上訴高院應會改判。

曾任檢察官的律師翁偉倫直指判決理論基礎有問題，他解釋，學理上有「原因自由行為」，也就是導致犯罪結果的前提如果是自己可以控制的，如：飲酒或吸毒，就不符合19條的減刑要件，不論犯案時意識是否不清或辨識能力顯著降低；他說，若這件判決理由成立，不就表示毒吸的愈多、辨識能力愈差，殺人刑期就可減更多？

翁偉倫指出，除非梁崇銘是被人強迫餵食毒品，而非在自由意志下吸毒，才可能引用19條減刑；另外，合議庭參酌「姐姐求情」，翁也說「這不是法定的減刑要件」。

「求其生不得」翁偉倫表示，法官必須要找到「被告沒有活下去的理由」，才有可能量處死刑，但目許多判決都自行替被告創設活下去的理由，如：有教化可能性、國小是模範生，這些理由看似離奇，其實最終目的都只有一個「法官不願判死」。

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