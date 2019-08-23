逆子弒母斬頭從12樓拋出 姊求情：別判他死刑

2019-08-23 17:34

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市男子梁崇銘去年10月18日吸毒後，持刀殺害母梘，還將頭顱砍下從12樓住處拋出，震驚社會。梁崇銘涉嫌家暴殺人罪，將於9月12日宣判，他今天上午出庭時鬆口：「我很後悔，對不起家人！」梁崇銘的姊姊也幫他向審判長求情「別判死刑」。

去年10月18日，梁崇銘（34歲）吸毒後，用菜刀、西瓜刀、開山刀等凶器，連砍母梘 37刀，還砍下頭顱從12樓住處拋出，落在社區廣場。起訴書指出，梁崇銘手段兇殘、令人髮指，因他涉犯家暴殺人罪嫌，向桃園地方法院求處死刑。

檢方說，梁崇銘在案發後，「一滴眼淚都沒掉，像個冷眼的旁觀長」。梁崇銘自稱曾看過朋友吸毒後的反應，卻又在吸食安非他命後犯案，顯然不知警惕才釀成悲劇，有「永久與社會隔離的必要」。

梁崇銘今天上午出庭，表現出懺悔態度，他說，自己吸毒而犯了大錯，他會面對。他很後悔，也非常對不起他的家人，犯案後雖沒流淚，但並不是不後悔，而是不知該說什麼。

梁崇銘的姊姊也幫忙向審判長求情，她說，整件事太突然，就像一場夢，連她也錯愕到流不出眼淚，希望法院能念在梁崇銘是受到毒品的影響，不要判他死刑。

法醫研究所報告指梁崇銘因施用大量安非他命導致中毒，精神喪失產生瘋狂殺人結果，與桃園療養院精神鑑定指梁崇銘當時的辨識行為能力雖下降，卻未達不能的程度，並不相符，一度成為檢辯攻防的焦點。檢方認為，梁崇銘於警方上門時不斷抵抗，顯見他有辨識環境與應對能力。辯護人強調，梁崇銘確實因吸毒導致精神喪失，請求減刑。

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