高雄籍CT6漁船停靠模里西斯 起火燒到精光…影片曝光

2019-09-12 12:47

［記者陳彥廷／屏東報導］設籍高雄的「金沅」號漁船，昨天早上在停靠的模里西斯聖路易港因不明原因突然起火，火勢一發不可收拾，最後只能採拖出港口自行燃滅方式滅火，火災的影片曝光，漁友大嘆「討海郎的悲哀」。

高雄籍的漁船「金沅」號，11日早上起火後情勢相當緊張，雖然「金」船船員及其他船員都拿來滅火器支援，但火勢延燒太快，就算當地的消防船隻也出動準備滅火，仍無力可回天，所幸26人全跳上鄰船獲救。

由於火勢不止，船主決定棄船，將船隻拖往外海讓漁船燃燒後自然沈沒，整艘船付之一炬。

大型漁船的可怕火災，在網路、line群組轉傳，引發漁民驚慌，期間因為該船船籍屬高雄，因此一度傳出是發生在高雄港。

琉球區漁會總幹事蔡寶興指出，據漁業署了解，因為火勢已幾無撲滅可能，為免波及港內其它船隻，船主已決定拖赴港外外海，讓火勢燒盡後沉沒。

「金」船是CT6的大型漁船，該船噸數又接近300噸，超過CT6門檻的200噸不少，造價初估至少9000萬元，雖已非新船，但仍具4到5千萬左右的價值，恐赴之一炬。

漁業界人士分析，起火位置疑似在廚房，但根本無法判斷為何會起火，據傳，努力救火的船長還被稍微燙傷仍十分自責，面對突如其來的惡火，生財器具竟就此沉沒，無怪乎漁民大嘆「討海郎的悲哀」。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法