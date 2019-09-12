被抓姦辯稱去打草藥泥 法官說不管真假都要賠！

2019-09-12 06:02

〔記者楊政郡／台中報導〕曾任台中市某區公所調解委員的吳男，與有夫之婦「賈娜」（化名）去年一起投宿某汽旅，賈娜老公「阿章」（化名）過來抓姦，事後無通姦證據而不起訴，吳男辯稱到旅館是去打草藥，絕無苟且之事。民庭法官說孤男寡女偕同前往汽車旅館，第一次聽說去打草藥，依社會通念對於男女去汽旅，卻都是往性行為去想，縱使被告兩人無性行為，也逾越一般男女社交，讓另一半沒面子，判吳男與賈娜連帶賠償5萬元。

本案原告與被告都曾是該區公所的調解委員，同事十餘年，也都各有婚姻，在地方上算是一時顯達。阿章懷疑17年來吳男與他老婆勾三搭四，不知去汽車旅館多少次了，去年雇請徵信社，終於在去年7月12日，掌握兩人中午就投宿南投縣某汽車旅館。

徵信社報信過來，阿章及徵信社人員一起抓姦、拍照，但並沒有積極通姦證據，檢察官不起訴處分。

阿章另提起民事求償百萬元。阿章說老婆一再出軌，已造成他精神上嚴重受損，需求助精神科醫師治療才能維持生活，嚴重侵害他配偶權，任何男人都無法忍受，妻子與異性單獨前往汽車旅館，嚴重損害婚姻關係信賴及家庭和諧。

他與吳男熟識互動十餘年，曾同為調解委員，為鄉民排難解紛，對於男女外遇私情糾葛，早有相當經驗與認知，這種高度敏感性，到汽車旅館開房間！顯非雙方均有婚姻的當事人，不論事後如何理由搪塞，如何讓人信服與釋懷。

吳男辯稱，因賈娜罹患牛皮癬，當天二人到中興新村採集菩提樹葉，利用旅館水電，洗葉子及用打汁機，將五種青草藥打成泥，分裝讓賈娜帶回家敷用。徵信社的人當場拍照應有拍到，只是他們都不拿出來。

法官說，孤男寡女偕同前往汽旅，依社會通念就有「合意性行為」之社會意涵，縱未發生性行為，也逾越一般男女社交界限，理應有所避諱，吳男曾任調解委員，對此更應有所警覺。

即使被告所辯屬實，台灣一般環境水電設施很普及，要製作草藥，一般正常住家都可以，卻選擇汽車旅館投宿，有那麼急嗎！不是很奇怪嗎？原告認為配偶權被損害有理，可以求償，審酌雙方財力，阿章要求百萬太高，以5萬元為適當。

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