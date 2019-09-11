男求復合用膠帶、繩索勒綁 女友驚魂4小時機智脫逃…

2019-09-11 11:47

〔記者楊政郡／台中報導〕41歲楊男分手不乾脆，把前同居女友「小亦」載到橋下談判，搶走手機，又以膠帶、繩索綑綁身體及雙手，以繩索勒住小亦頸部揚言「如不復合就要同歸於盡」，強戴到汽車旅館，小亦暖言安撫奏效，楊男情緒稍緩和後，取回手機趁機傳出求救訊息「救我」、「開了」、「215房」，友人經手機定位到場把她接走，結束驚魂4小時，台中地院依妨害自由判楊5月徒刑，雙方和解，緩刑2年。

判決書指出，楊男與小亦前有同居關係，去年8月分手、9月22日小亦搭搞鐵來台中，準備搬走同居時的行李，楊男開車到高鐵站載小亦，卻直接載到筏子東街高鐵橋下，車內要求復合遭拒，楊男竟拿走小亦手機，再以膠帶及繩索，綑綁小亦身體及雙手，幾度掙扎逃脫都無效，楊男還一度以繩索勒住小亦頸部，揚言「如不復合就要同歸於盡」等語。

之後楊男又載著小亦到某汽車旅館，暫時鬆掉小亦繩索、膠帶，仍抓住其雙手，不讓小亦輕易對外聲張或脫逃，順利進入汽旅房間。楊男仍情緒激動要求復合，小亦為了自身安全，出言安撫楊男，談談兩人交往時貼心之處，楊情緒稍緩和後，把手機還給小亦，小亦趁機撥給龔姓友人，不敢在電話中求救，僅暗示「妳不知道我在哪裡嗎？」，又再伺機傳送LINE通訊軟體「救我」、「開了」、「215房」等訊息給龔。

龔透過手機定位功能，當天下午約2時抵達旅館外，此時楊的情緒較平穩，同意讓小亦離去，小亦真是嚇死了，以此方式剝奪她行動自由約4小時。

楊男坦承犯行，並積極與被害人達成和解，法官審酌被告無前科，一時失慮致犯本案，犯後坦承犯行，並已告訴人達成調解，給予緩刑機會。

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