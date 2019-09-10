又震了！彰化縣警察局人事大風吹 異動18人

2019-09-10 23:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕人事又地震了！彰化縣警察局今晚發佈新一波人事調動案，從內勤組長、警備隊長、刑事偵查隊長到外勤派出所長共18人，職務異動，新的人事案12日到任，其中，因轄區爆出警察涉貪瀆案件，以及因為發佈破案新聞，內容涉及偵查不公開爭議，遭警政署作為檢討案例的芳苑分局，偵查隊長降調警務員，最受關注。

彰化縣警察局今晚發佈新聞稿，指稱因為勤業務需要，經警察局長方仰寧於於9月9日邀集2位副局長、主任秘書、督察長及人事室主任等共同開會檢討，今天做出18個人事異動案，18個職缺依職期、地區、經歷等遷調原則，以及相關人員之品德操守、學識能力，通盤檢討適任人員，職務調整如下：

（一）彰化分局警備隊隊長吳文成調任和美分局警務員。

（二）北斗分局第一組組長葉柏志調任彰化分局警備隊隊長。

（三）刑事警察大隊第二組組長董耀濱調任北斗分局第一組組長。

（四）少年警察隊第一組組長藍芳欽調任刑事警察大隊第二組組長。

（五）和美分局偵查隊警務員兼副隊長李啟明調任少年警察隊第一組組長。

（六）刑事警察大隊警務員林師賢調任和美分局偵查隊警務員兼副隊長。

（七）和美分局警務員吳育勝調任刑事警察大隊警務員。

（八）芳苑分局偵查隊隊長張嘉訓調任刑事警察大隊警務員。

（九）芳苑分局偵查隊警務員兼副隊長林志明調任芳苑分局偵查隊隊長。

（十）刑事警察大隊警務員葉東奇調任芳苑分局偵查隊警務員兼副隊長。

（十一）保防科調查員謝致煜調任防治科警務員。

（十二）保防科警務員黃登崇調任保防科調查員。

（十三）刑事警察大隊偵查員吳銘發調任北斗分局偵查隊分隊長。

（十四）溪湖分局舊館派出所巡官兼所長李文偉調任刑事警察大隊偵查員。

（十五）彰化分局莿桐派出所巡官兼副所長林淙文調任溪湖分局舊館派出所巡官兼所長。

（十六）和美分局第三組巡官李俊賢調任刑事警察大隊偵查員。

（十七）交通警察隊分隊長邱詩惠調任保安警察隊分隊長。

（十八）和美分局第五組巡官邱銘芳調任交通警察隊分隊長。

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