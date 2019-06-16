警官異動 雲林偵查隊長大風吹

〔記者廖淑玲／雲林報導〕警察節剛過，雲林縣警官再傳異動，雲林縣唯一女性分局長、西螺分局長陳立祺調任宜蘭縣警察局羅東分局長，另外6個分局偵查隊長僅北港隊留任，其餘全調動，並將在明天正式交接。
新任西螺分局長徐俊生中央警察大學資訊管理學系61期畢業、中央警察大學行政管理研究所碩士，歷任臺北縣政府警察局秘書室課員 、臺北縣政府警察局勤務中心主任、刑事警察局警備隊隊長、刑事警察局保防室組長、高雄市政府警察局六龜分局交通組組長、高雄市政府警察局秘書室股長 、宜蘭縣政府警察局三星分局長 、台東縣警察局關山分局長、宜蘭縣政府警察局礁溪分局長、羅東分局長。
雲林縣唯一女性分局長的陳立祺在雲林縣歷任虎尾分局長、西螺分局長，明天起將接任宜蘭縣政府警察局羅東分局長。
至於偵查隊長異動部份，北港隊長鄧家福留任，台西隊長章仙枝調任雲林縣警察局刑警大隊偵二隊隊長、雲林縣警察局刑警大隊偵二隊隊長鄭智仁調任台西隊長；斗南隊長李志文調任虎尾隊長、虎尾隊長郭建宏調任西螺隊長、西螺隊長林振順調任斗六隊長、斗六隊長江昆達調任斗南隊長，都在明天起交接履新。
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現任雲林縣西螺警分局長陳立祺即將接任宜蘭縣警察局羅東分局長。（記者廖淑玲攝）
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現任宜蘭縣警察局羅東分局長徐俊生即將接任雲林縣警察局西螺警分局長。（記者廖淑玲翻攝）
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雲林各分局偵查隊長大風吹，其中虎尾分局偵查隊長郭建宏（左2）調任西螺分局偵查隊長。（記者廖淑玲攝）