警界20年來唯二「拔官」 一個因周人蔘案 黃宗仁卻是查賄第一...

2019-07-18 18:37

〔記者王捷／台南報導〕台南市警局長黃宗仁二度任職副署長拍板，但攤開20多年的異動史，擔任副署長外派直轄市局長，又回任副署長的高階警官，除了黃宗仁外，另一個案例是前副署長黃丁燦，黃丁燦因「周人蔘弊案」下台，但黃宗仁任內，未出現類似弊案，許多績效還衝上6都第一，警署調動引起基層反彈聲浪，也讓部分警官認為是羞辱，不過黃宗仁說，尊重警署的安排，戰士沒有選擇戰場的權利。

時間回到1990年代，時任台北市警局長黃丁燦，在1993年從警署副署長外派到台北市，一度私下流傳是署長接班人，但在1996年周人蔘案曝光，這場警界史上最大的收賄案，黃丁燦雖然全身而退，但也丟了前途，在同年回任副署長，直到2001年退休。

黃宗仁在2016年從副署長外派到台南市警局當局長，3年間將阻詐、賄選績效拉到六都第一，改革台南市警界，設立關懷中輟生的「波麗士天使計劃」，整合義警民防的「五力齊發」、改善陣頭的優質宮廟文化，還有為了鼓勵基層執法的「正義幫派」，常常衝到第一線、處處為基層著想，獲得基層擁戴。

黃宗仁這次回鍋副署長，有警官認為，過去都是警署拔尖警官才能外派直轄市警長，也許黃宗仁沒有辦法競爭署長寶座，但黃宗仁任內，除了去年九合一選舉，台南是六都的第一名，其它各項工作績效指標，台南也多名列前矛，把查賄選第一名的績優局長調走，回任副署長，傳統上視為懲處意味，恐有打擊警界士氣。對此黃宗仁表示，戰士沒有選擇戰場的權利，尊重警署派任。

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