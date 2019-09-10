女童指控叔叔性侵害 竟是看A片想像而來？

2019-09-10 15:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市國小女童小芳上健康教育課時，告訴同學她曾見過男生的性器官，老師覺得怪異而詢問，她語出驚人說，曾暫住她家的潘姓叔叔，逼她口交兩次，台中地院審理時，潘男不斷喊冤，法官卻認為年幼的小芳如非親身經歷，無法憑空杜撰細膩的過程，仍依對未滿14歲女子犯強制性交罪，重判潘男徒刑10年，潘男上訴後，台中高分院卻認為小芳說詞矛盾，且承認曾看過成人片（俗稱A片），懷疑她可能把色情畫面，想像為自己親身經歷的事實，改判潘男無罪。

判決書指出，潘男是小芳（化名）父親的朋友，2016年夏天短暫借住小芳住處兩個月，小芳當時國小二年級升上三年級，稱呼潘男為叔叔，事隔約1年半，去年3月上健康教育課時，老師提到男女身體結構，小芳告訴同學，她曾見過男生的性器官，此事傳開後，男同學起鬨取笑小芳，小芳羞得眼淚快掉下來，老師遂私下約談，小芳說出被潘男強制口交的過程，怪異的是，老師卻發現小芳沒有恐懼之心，眼神反而充滿神奇之感。

檢警偵訊時，小芳對細節描述頗細膩，她說兩次都是晚上，父親不在家，母親與妹妹在家，潘男僅穿四角內褲，取出尿尿的地方，輕輕壓住她的頭口交，時間1至2分鐘，潘男則喊冤說，小芳常進入房間找他玩，他在房內僅著內褲，但他沒有碰觸過小芳，更無性侵害之舉。

雖無其他關鍵證據，台中地院一審仍認為，小芳指控沒有瑕疵，對於一個案發時僅9歲的女童，如非親身經歷，難以描述出詳細的過程，依對未滿14歲女子強制性交罪，重判潘男徒刑10年。

潘男上訴二審並持續喊冤，台中高分院有不同見解，二審認為，細究小芳的指控，有諸多矛盾不一之處，例如潘男當時是否說話，小芳有兩種說法，其一是沒說話，只是輕壓她的頭，她不知何故，就張嘴含住，其二是潘男問她說「敢不敢？」，另外，小芳說潘男穿內褲，又說潘男拉下拉鍊（內褲無拉鍊），說法明顯矛盾，輕壓頭部口交的描述更是違反常理，一般女童都會驚恐而閉口轉頭逃避，小芳卻自行張嘴，小芳與母親也都承認，小芳曾看過A片，很可能把色情片畫面錯接為親身經歷。

二審認為，小芳對於案發時間等描述也前後不一，且母親與妹妹都在家，小芳第一時間沒有反映，事後亦無驚恐，都違反常理，小芳可能因「看過男生性器官」一事，引來男同學取笑而感到羞愧，基於維護自己顏面，把成人色情片中見過的口交畫面，想像為自己親身經歷的事實，再以此向老師說明，爭取諒解認同，據此撤銷原判，改判潘男無罪，檢方可上訴三審。

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