南二監內收容人玩紙牌 中秋懇親連3天家庭日

2019-09-09 23:17

〔記者楊金城／台南報導〕中秋月圓人團圓，對於身繫囹圄的受刑人來說，感受尤其煎熬，台南第二監獄今天起到9月11日連三天擴大舉辦中秋節懇親活動，讓更多收容人能與家人團聚，感受家人的支持與關愛。

南二監在會場布置裝置藝術讓收容人親子合照，也邀請台南市家庭教育中心舉辦家庭日活動，帶領收容人與家屬透過遊戲與共同製作卡片，增進親子情感。

其中收容人阿皓，讀國中時染上吸毒，多次入獄勒戒，3年前又因吸毒再次入獄，更在服刑監獄打群架，從北部監獄移監到南二監執行；雖然路途遙遠，阿皓的媽媽還是每個月來會客。

阿皓在一次獄方的繪畫比賽中，畫了一個觀世音後，才發現原來媽媽就是他生命中的觀世音，不曾放棄他；今天他和媽媽相會，誓言未來出監後要好好孝順與照顧母親，浴火重生。

南二監典獄長邱泰民說，法務部矯正署陸續推行家庭支持與援助家庭推展計畫，希望藉由家庭支持力量來改變收容人，使他們有改悔向善的動力。

另方面南二監尋找各方社會資源，在監開辦烘焙、中餐麵食、陶藝技能訓練課程、電腦、書法及藝文等課程，期勉收容人提升自我技能、自信心與競爭力，為重返社會做好準備

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