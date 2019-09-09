海邊載回珍貴漂流木 父子倆犯竊盜一起被起訴

2019-09-09 16:31

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣林姓父子檔，2016年時涉嫌偷取堆置在壯圍海灘的漂流木，市價約15萬餘元，不知情的林父大兒子，今年初將這批放在倉庫的漂流木，放上網路販售，被警方查獲，宜蘭地檢署偵結，依竊盜等罪，將竊取木頭的林姓父子雙雙起訴，至於大兒子則不起訴處分。

起訴書指出，2016年10月間，林姓父子檔在羅東林管處還未公告可撿拾漂流木前，駕駛自用小客貨車、小貨車，到宜蘭縣壯圍鄉海灘，載運堆置在海灘上的漂流木，倆人總共載走62支，價值約15萬餘元，其中不乏紅檜、扁柏、台灣杉等珍貴林木。

兩人事後將竊得的漂流木，載送至五結鄉的倉庫堆放，今年3月時，不知情的林父大兒子，認為這批漂流木一直堆在倉庫，且請人載運走還要負擔龐大運費，於是直接在網路上，用低於市價的1萬8千元價碼，放上網路販售。

警方於網路巡邏時，發現林男販售未打鋼印的漂流木，展開偵辦，但涉嫌盜取木頭的林姓父子兩人，偵訊時喊冤，強調當時載運數量太多，當天放行人員因人力不足，僅在最上層木頭打鋼印，就直接放行。

但父子倆說法，被林管處當天管制人員「打臉」，強調開放撿拾前，貴重木都已經過程序完成標售，剩下有價值漂流木比率不高，且半徑超過12公分的木材，都必須打上鋼印才能放行，不可能沒做登記，就將貴重木放行。

檢方認為，雖然漂流木是受風災與溪流沖至壯圍海灘，但撿拾地點仍屬國有地，尚未脫離國家管領範圍；且兩人撿拾的都是紅檜、扁柏等貴重木，並非一時起意據為己有，將兩人依竊盜罪嫌起訴。至於將漂流木放上網路拍賣的林父大兒子，因罪嫌不足，不起訴。

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