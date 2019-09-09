大麻提煉做巧克力 警查獲大麻種植與加工廠

2019-09-09 13:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗地檢署指揮刑事刑事警察局中打，查獲王姓男子共4人，在苗栗縣種植大麻，讓警方深感詫異的是，這4人種植大麻，不是出售大麻葉或大麻花供人點燃吸食，而是提煉大麻素製成巧克力，也就是「用吃的」，據指出，吃大麻的效果比點燃吸食還要強，網路上就有原理的介紹，檢方依毒品危害防制條例聲請羈押王男等3人獲准，蘇姓共犯裁定5萬元交保。

依網路上的介紹，吸食與「吃大麻」的原理不同，大麻加熱可以萃取出大麻素，這種化學成分不溶於水，只能溶於脂肪（油脂），通常是加入奶油，巧克力亦可，吃下後經由腸胃吸收，效果可持續4至8小時，大麻素經過肝臟等代謝，轉換成另一種化學物，對大腦的影響效果，比點燃大麻吸食更強烈。

苗栗地檢署指揮中打等單位，得知苗栗縣竹南鎮內有人非法種植大麻，並設置加工廠，先把大麻葉磨成大麻粉，製造出大麻油與大麻巧克力製品販售，檢警本月5日上午搜索，查獲王姓、周姓、許姓、蘇姓男子共4人非法種植大麻與加工，現場查獲大麻活株220株、大麻幼苗11盤（55株）、大麻花數箱、大麻種子1批、大麻巧克力1批、大麻粉13.9公克、大麻油1瓶、大麻栽種器具、烘乾設備、大麻油提煉設備各1批等物，全案依毒品危害防制條例調查中。

中打表示，大麻是第二級毒品，製造販賣可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，毒品嚴重影響生命身體以外，更危害社會治安甚鉅，中打呼籲國人切勿好奇接觸毒品，來路不明的食品不要食用，檢警將持續積極緝毒、刨根溯源，阻絕毒品流入社會。

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