「千尋盒子」侵權台日韓 檢警搗破台灣機房起訴9人

2019-09-09 13:36

〔記者錢利忠／台北報導〕號稱追劇神器的「千尋」機上盒，大量播放沒經授權的電影、戲劇等節目，而遭國內外多家公司控告違反著作權；檢警去年6月搜索代理「千尋」的五元素科技公司後，台北地檢署今依違反著作權，將五元素負責人呂秋宏、港商「速立恩」科技台灣分公司負責人李建緯等9名軟、硬體設備業者起訴。

去年6月，刑事局搜索後曾召開記者會，日本CODA海外版權保護總監伊奈正晴，還特地參加記者會向台灣檢警表示感謝。檢警調查，該機上盒由五元素科技代理販售，每台機上盒只賣3千元，民眾只要連上網路，就可免費觀看各國的電影及戲劇，造成不少民眾捨棄付費節目，影響國內外影視生態甚鉅。

檢警調查，港商速立恩科技台灣分公司，涉嫌重製各類型的影視內容及色情影片，以公司名義向不知情的中華電信承租機房，再將大量盜版影片放置在主機內，免費提供給購買機上盒的民眾觀看。而該公司負責人李建緯，先前即有6次經營盜版影音網站的犯罪紀錄。

至於該機上盒的線上直播節目內容，則是由「快樂」科技所側錄，涉提供盜版影音的軟硬體設備業者，陸續被國內的東森、緯來、八大、TVBS等電視台，以及日本4大電視台、韓國CJ、KBS、MBC等電視業者跨海提告。

去年6月，刑事局搜索並查扣伺服主機40多台、衛星解碼主機10多台、千尋機上盒百餘台及手機、電腦及帳冊等贓證物，呂秋宏、李建緯等多名被告分別被依違反著作權法及妨害風化等罪法辦。因該機上盒在中國、台灣、香港及印尼都設有機房，國內機房雖被查獲，但仍可透過國外主機傳輸觀看，以致查緝困難。

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