追求不成就砍人 高中女中10幾刀斷指接不回

2019-09-09 13:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名曾姓男子疑追求女高中生不成，竟持刀將女友楊姓女高中生砍成重傷，被害人情急用手擋刀，手指遭砍斷，警方趕到將曾男逮捕並將少女送醫，警方和路人協助尋回斷指送醫，無奈仍來不及接回，曾男今被聲押獲准。

高市警局鼓山警方今指出，22歲曾男喜歡楊姓女高中生，但女方並不想和他交往，多次明、暗示拒絕，曾男最後惱羞成怒，涉嫌於7日下午預藏西瓜刀，在路口等候被害人，少女表示要讀書不想和他交往，曾男情緒失控，持刀朝少女揮砍。

據了解，少女遭曾男砍了1、20刀，其中一刀因少女情急用手阻擋對方攻擊，手指硬聲遭砍斷，導致楊女頭部、身體、手腳多處受傷，經緊急送高醫救護，生命跡象穩定，目前仍在加護病房觀察中。

案發時男子疑似埋伏在被害人出入場所，見被害人出現後立即持西瓜刀朝被害人砍殺，一旁民眾見義勇為，挺身踢曾男一腳後，曾男才停手，將西瓜刀丟棄現場後呆滯在路旁，由隨後到場員警當場逮捕。全案訊後移送高雄地檢署偵辦，由檢察官向法官聲請羈押獲准。

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