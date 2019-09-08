22年前的一封家書 警察幫他找到失散堂弟

2019-09-08 22:15

〔記者王冠仁／台北報導〕中國籍龔姓男子日前來台，他拿著一封22年前由台灣寄去中國江西老家家書，要來尋找失散20多年的堂弟。警方發現龔男堂弟目前沒有住在家書上的地址，警方最後透過警政系統協助查詢，逐一過濾、比對，雖然找到龔男堂弟時，龔已因為班機之故離台，但警方仍順利幫助兩方聯繫，完成尋人任務。

台北市士林分局後港所警員吳桀睿，日前在派出所值班時，遇到一名中國籍龔姓男子匆匆忙忙跑進派出所，他拿著一封22年前由台灣寄去中國江西老家的家書，請警方幫忙他尋找當初住在家書上地址、他失散20多年的堂弟。

龔男告訴警方，他曾經依照家書上的地址前往該處尋找，但目前住在該處的人並不認識龔男堂弟，也不知其去向；他不知所措，只好向警方求助。

吳員利用警政系統協助查詢，逐一過濾、比對，再撥打電話詢問，但均無結果。龔因為當天下午即將搭機返回中國，他見警方短時間內找不出人，十分失落，吳員當下先請龔留下中國聯絡電話，並告訴他會持續協助搜尋。

隔天吳不死心，繼續打電話查找，經過3個多小時的努力後，吳順利聯繫上龔男堂弟，吳立即聯絡人在中國的龔男，並告知他堂弟聯絡資訊。不久後，龔男自中國打電話給吳員，告訴吳他已與堂弟通過電話，十分感謝警方幫忙，還一直重複說「謝謝警察同志」。

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