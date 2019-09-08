連乾妹都不放過！ 阿兵哥性侵國中女判3年7月

2019-09-08 10:37

〔記者王俊忠／台南報導〕甫滿18歲的吳姓男子在服兵役期間，到不滿14歲的國中乾妹妹小華住處，兩人在房間獨處時，吳男未徵得女方同意、撫摸胸、腰、臀部，最後還把手指伸進小華下體約1、2分鐘之久，小華推拒多次後，吳男才罷手。事後，小華與其父母控告吳男性侵，台南高分院依軍人對幼女強制性交罪判吳3年7個月徒刑，還可上訴。

判決指出，2018年3月中旬到7月間吳男是現役軍人，他明知念國中的乾妹妹小華未滿14歲，於同年5月12日下午3點許，在小華房間內兩人獨處時，未經過小華同意，用手撫摸女方的胸部、腰臀等部位。

小華對乾哥哥此舉甚為反感、不斷用手推開男方表達反對，但吳男仍不顧女方拒絕，強行用手指伸進女方的下體約1至2分鐘、涉強制性侵，後來才將手指拔出來。

訊時，吳男坦承當下意識到自己的錯誤，才把手指拔出來。小華母親在臉書質問吳說「我女兒求你不要，你有放過她嗎？」吳男答稱，當時真的有醒悟、趕快住手，事後真的很懊悔。

二審合議庭法官調查審酌吳男利用乾妹妹對他的信任，違反女方意願，以手指侵入女方下體，致小華身心受到傷害。但案發後，吳男積極與小華及其母親尋求調解、多次表達歉意，並履行大部分賠償，小華父母表明願意原諒吳男，法官依軍人性侵未滿14歲幼女罪判刑。

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